Durch ein 3:0 holte sich Eintracht Rheine zu Hause drei Punkte.

Der Gast SC Paderborn 07 II hat das Nachsehen. SC Paderborn 07 II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Rheine nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Grewe und Meyer statt Weishaupt und Beckmann-Smith. Auch die Reserve des SC Paderborn 07 tauschte auf vier Positionen. Dort standen Dogan, Safonov, Woitzyk und Ghafourian für Karimani, Geurts, Saric und Itter in der Startformation.

234 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FCE schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Timo Scherping zum 1:0. Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Scherping schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Philip Fontein schraubte das Ergebnis in der 65. Minute zum 3:0 für Eintracht Rheine in die Höhe. Schlussendlich verbuchte die Rheiner gegen Paderborn II einen überzeugenden Heimerfolg.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Rheine deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der FCE in diesem Ranking auf. Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition von Eintracht Rheine aus und bringt eine Verbesserung auf Platz elf ein.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SCP II im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 30 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Oberliga Westfalen. In den letzten fünf Partien ließ der Gast zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Die Paderborner musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Paderborn 07 II insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Tabelle liegt Paderborn II nach der Pleite weiter auf dem 16. Rang. Am kommenden Sonntag trifft Rheine auf TuS Haltern, der SCP II spielt am selben Tag gegen den FC Brünninghausen.