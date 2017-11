VfR Sölde war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Beim VfR Sölde standen diesmal Hain, Koschinski, Afken und Ernst statt Greig, Marquardt, Ghalem und Höhme auf dem Platz. Auch der FC Roj veränderte die Startelf und schickte Isik, Düzgün, k.A. und Kop für Aruna, Demir, Turgut und Aktas auf das Feld.

Nene Afriyie brachte Roj in der sechsten Minute nach vorn. Die 41 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Choukri El Bahat Bouzekry noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht des Gasts (44.). Bis Schiedsrichter Tim Schmidt (Bergkamen) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Bei Sölde kam zu Beginn der zweiten Hälfte Kevin Marquardt für Philipp Leonhardt in die Partie. Aland Hamou besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den FC Roj (83.). Letzten Endes ging Roj im Duell mit dem VfR Sölde als Sieger hervor.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Sölde liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 39 Gegentreffer fing. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Gastgeber die dritte Pleite am Stück. Der Aufsteiger kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile neun zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. In der Rückrunde muss die Sölder das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den FC Roj, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Trotz des Sieges bleibt Roj auf Platz neun. Nächsten Sonntag (14:30 Uhr) gastiert der VfR Sölde beim Türk. SC Hamm, der FC Roj empfängt zeitgleich die TuS Hannibal.