Für den BV Herne-Süd gab es in der Auswärtspartie gegen den SV Wanne 11 nichts zu holen.

Herne-Süd verlor mit 1:4. Wanne ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Die Formation des letzten Spiels stellte der SV Wanne 11 diesmal auf vier Positionen um. Für Hyna, Akbaba, Al Hussein und Curic spielten Hyna, Närdemann, Lux und Kaya. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Wanne schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Kim-Julien Hyna zum 1:0. Devin Hyna machte in der 23. Minute das 2:0 des Spitzenreiters perfekt. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den SV Wanne 11. Die Wanner konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Wanne. Ismail Akbaba ersetzte Peter Adamek, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Anstelle von Klintes Toska war nach Wiederbeginn Lennart Leipski für den BV Herne-Süd im Spiel. Nicolai Lux überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SV Wanne 11 (78.). In der 83. Minute brachte Leon Soltysiak den Ball im Netz von Wanne unter. Niclas Maiwald war es, der kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und den SV Wanne 11 inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (87.). Am Schluss schlug Wanne Herne-Süd vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Der Defensivverbund des SV Wanne 11 ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der Wanne ungeschlagen ist. Mit dem Sieg baut der SV Wanne 11 die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Wanne elf Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Wer soll den SV Wanne 11 noch stoppen? Wanne verbuchte gegen den BV Herne-Süd die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Bezirksliga Westfalen 10 weiter an.

Herne-Süd baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Der BV Herne-Süd musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Herne-Süd insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Tabelle liegt der BV Herne-Süd nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist der SV Wanne 11 zu Fortuna Herne, gleichzeitig begrüßt Herne-Süd den FC Neuruhrort auf heimischer Anlage.