Mit Tränen in den Augen hat sich Brasiliens Fußballstar Neymar am Freitag über angebliche Fake News beklagt und die Journalisten aufgefordert, keine Geschichten über ihn mehr zu erfinden.

Der 222-Millionen-Mann von Paris St. Germain bezog sich damit vor allem auf seine angebliche Unzufriedenheit bei PSG, seine handfeste Auseinandersetzung mit dem uruguayischen Teamkollegen Edinson Cavani und Dissonanzen mit Paris-Coach Unai Emery.

"Ich sage, was ich denke. Ich bin total realistisch, und ich mag keine Unwahrheiten, die ich über mich lesen muss. Es gibt nichts, was mich an meinem Klub stört", betonte das Ex-Barca-Ass. Er sei sehr glücklich in Paris, er sei dorthin gewechselt, "weil ich es gewollt habe". Er sei ein Spieler, der auf dem Platz immer alles gebe.

Was mich stört, sind die Storys, die über mich in die Welt gesetzt werden. Neymar

"Was mich stört, sind die Storys, die über mich in die Welt gesetzt werden, über Probleme mit meinem Trainer oder mit Cavani. Diese Dinge stimmen einfach nicht", sagte Neymar, "ich will glücklich sein. Ich möchte keinen Ärger. Ich kenne meine Rolle auf Platz, und ich tue das, was der Trainer von mir verlangt." Natürlich sei er nicht perfekt.

Mit Tränen in den Augen verfolgte der Superstar anschließend die Ausführungen seines Nationalcoaches Tite neben ihm auf dem Podium. Dieser lobte seinen Starspieler über alle Maßen. "Es wurde auch berichtet, ich hätte Probleme mit Neymar. Das stimmt nicht", äußerte der Coach, "unser Verhältnis könnte nicht besser sein. Ich sage das nicht, weil es schön klingt, sondern weil es die Wahrheit ist." Neymar lehnte sich anschließend an die Brust des Nationalcoaches und verließ danach das Podium.

Am 17. September hatte Neymar nach einem Elfmeterpfiff im Spiel von PSG gegen Olympique Lyon den Ball gefordert, doch Cavani bestand auf die Ausführung - und verschoss. In der Kabine soll es danach fast zu einer Prügelei gekommen sein, Neymar später den Verkauf des Rivalen gefordert haben. Vorstandschef Nasser Al-Khelaifi wollte angeblich Cavani das Elfmeter-Vorrecht zugunsten Neymars sogar für eine Million Euro abkaufen, doch der Uru lehnte ab.

Inzwischen haben sich die beiden PSG-Superstars wieder versöhnt, Cavani überließ dem teuersten Spieler der Welt sogar unlängst die Ausführung eines Elfmeters.