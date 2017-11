Der VfL Bochum wird vermutlich viel junges Blut an Bord haben, wenn die Mannschaft am Samstag Richtung Niederlande fährt. Beim Zweitligisten Helmond Sport wird auf Kunstrasen gespielt.

Ein Belag, der für einige VfL-Akteure tabu ist. Alle VfL-Profis mit vorgeschädigten Kniegelenken werden wohl nicht infrage kommen für diese Partie. Das gilt insbesondere für Patrick Fabian und Kevin Stöger nach ihren Kreuzbandrissen, aber wohl auch für Thomas Eisfeld und Vitaly Janelt, die in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls Knie-Operationen zu erdulden hatten.

Partie hat "keine große Bedeutung"

Sidney Sam und Tim Hoogland, die sich im Aufbautraining befinden, dürften auch nicht infrage kommen für die Partie in Helmond. Zudem fehlen derzeit, wie berichtet, die Auswahlspieler Robbie Kruse, Dimitrios Diamantakos und Görkem Saglam. Ob man vorsichtshalber noch auf weitere Spieler verzichten wird, soll erst am Freitag entschieden werden. Klar ist, dass Trainer Jens Rasiejewski der Begegnung in Helmond „keine große Bedeutung“ zuweist im Hinblick auf das Heimspiel gegen Fürth.