Mahmoud Dahoud stand beim EM-Qualispiel der deutschen U21-Nationalmannschaft in der Startelf. Der Spieler von Borussia Dortmund musste aber schon nach 42 Minuten vom Feld.

Da werden sich die Fans von Borussia Dortmund verwundert die Augen gerieben haben. In der 42. Minute joggte Dahoud beim Stand von 3:0 für die deutsche U21-Nationalmannschaft in Aserbaidschan vom Feld.

Das Mittelfeldtalent des BVB durfte von Beginn an ran, um dann drei Minuten vor dem Pausenpfiff ausgewechselt zu werden. Von einer Verletzung war nichts zu sehen. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz äußerte sich nach der Partie auf der Website des DFB zur Auswechslung und gab Entwarnung für alle BVB-Fans:"Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, da wir bereits am Dienstag das nächste wichtige Spiel in der EM-Qualifikation gegen Israel haben, die ich um einiges stärker einschätze."

Die Kollegen beendeten die Pflichtaufgabe gegen Aserbaidschan auch ohne Dahoud. Am Ende gewann Deutschland mit 6:0.