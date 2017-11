In einem torreichen und attraktiven Testspiel hat Fußball-Zweitligist MSV Duisburg 3:3 (1:2) gegen Bayer 04 Leverkusen gespielt.

Mit wenig Ansprüchen an diese Partie war der MSV Duisburg im Vorfeld nach Leverkusen gereist. Für die Meidericher stand im Vordergrund, die Länderspielpause zu überbrücken und den Rhythmus aus der Liga nicht zu verlieren. Die Duisburger hatten vor der Pause vier Spiele lang in der zweiten Liga nicht verloren – zuletzt gab es einen 1:0-Auswärtserfolg in Sandhausen. Das neue Selbstvertrauen machte sich dann auch auf dem Platz bemerkbar.

Duisburgs Trainer Ilia Gruev schickte seine Mannschaft in einem 4-4-2-System auf den Platz vor der Bay-Arena in Leverkusen. In der Liga bekommen die Zebra-Fans sonst oft ein defensiveres 4-2-3-1 zu sehen. Tugrul Erat bekam dabei als Rechtsverteidiger mal wieder eine Chance – Dan-Patrick Poggenberg durfte auf links verteidigen. Auch Tim Albutat schenkte Gruev das Vertrauen auf der Sechs neben Fabian Schnellhardt. Und schon nach zwölf Minuten zahlte sich die offensive Ausrichtung aus. Moritz Stoppelkamp wurde auf die Reise geschickt, blieb vor dem Bayer Tor cool und vollendete zur Führung für den MSV.

Stoppelkamp überzeugt – Tashchy mit Technik

Der gebürtige Duisburger spielte sich im ersten Abschnitt richtig in den Vordergrund. Stoppelkamp forderte viele Bälle und war fast an jeden offensiven Aktion beteiligt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Stefan Kießling in der 35. Minute, war es dann wieder Stoppelkamp, der das 2:1 für den MSV vorbereitete. Auf der linken Außenbahn tankte er sich stark durch und flankte auf Stanislav Iljutcenko, der neben Kingsley Onuegbu stürmte. Iljutcenko schraubte sich hoch und köpfte wuchtig ein. Der MSV Duisburg führte verdient zur Pause. Doch in der zweiten Hälfte kippte das Kräfteverhältnis zunächst.

Gruev tauschte zur Pause fast die gesamte Elf aus und schickte unter anderem etablierte Kräfte wie Kevin Wolze und Boris Tashchy auf den Platz. Der MSV verlor daraufhin seine Linie. Bayer 04 Leverkusen wurde immer spielbestimmender und kam rund 20 Minuten vor dem Ende zum 2:2 durch Karim Bellarabi. Die Mannschaft von Heiko Herrlich ging dann in der Folge auf Sieg. In Minute 75 knallte Leon Bailey einen Freistoß kurz vor dem Strafraum in den Kasten – 3:2 für Leverkusen.

Doch das wollte Tashchy nicht auf sich sitzen lassen. Acht Minuten vor Schluss trickste er die Bayer-Defensive in Ronaldinho-Manier aus und vollendete zum 3:3-Endstand. In der zweiten Liga geht es für Duisburg am Sonntag (19.11.) zuhause gegen Erzgebirge Aue weiter.