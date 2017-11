Beim FSV Duisburg läuft es in dieser Saison bis dato wie geschmiert. Der Landesligist liegt auf Platz zwei und gewann die letzten sieben Pflichtspiele in Folge.

Ein Faktor, warum es beim FSV so gut läuft, ist zweifelsohne Rene Lewejohann.

Als der exzentrische Ex-Profi Ende der Vorbereitung das Amt des zurückgetretenen Cheftrainers Denis Tahirovic übernahm, gab es nicht wenige Experten, die an "Lewes" Cheftrainer-Tauglichkeit zweifelten. Bis dahin versuchte sich der 33-Jährige als Co-Trainer und Zuarbeiter des Chefs. Eine Rolle, in der sich der ehemalige Schalker sichtlich wohlfühlte. "Ich habe als Spieler vieles erlebt und einige Trainer kommen und gehen sehen. Jetzt wollte ich einfach mal als Co-Trainer in das Geschäft reinschnuppern und mir das Ganze von der anderen Seite anschauen. Ich habe schnell gemerkt, dass das mein Ding ist. Dass ich aber so schnell Cheftrainer werde, habe ich auch nicht gedacht", erzählt der Familienvater.

Und Lewejohann meistert seine erste Cheftrainer-Station bisher hervorragend. 14 Spiele, 31 Punkte, macht aktuell Platz zwei - nur zwei Zähler Rückstand auf Tabellenführer SV Scherpenberg. Zudem führte der einstige Siegener den FSV erstmals in der Vereinsgeschichte in das Niederrheinpokal-Viertelfinale. Hier geht es am letzten November-Wochenende daheim gegen Liga-Konkurrent Scherpenberg um das Halbfinal-Ticket. Beim FSV lebt sogar aktuell der Traum vom DFB-Pokal. Doch die Liga hat Priorität.

Am vergangenen Spieltag siegte Lewejohanns Elf im Stile einer Spitzenmannschaft mit 2:0 beim VfL Rhede. "Das war nicht einfach. Rhede war arg dezimiert. Aber angeschlagene Boxer sind immer gefährlich. Meine Mannschaft hat das sehr seriös gelöst. Ich merke, dass hier in den letzten Wochen und Monaten eine Entwicklung stattgefunden hat. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Ich sage den Jungs immer, dass wir wie Blutegel sein müssen, nie satt, immer gierig nach mehr", warnt er vor Zufriedenheit.

Am Ende könnte nämlich der Oberliga-Aufstieg auf dem Papier stehen. Dagegen würde sich beim FSV Duisburg niemand wehren - auch wenn Lewejohann betont: "Wenn man nach 14 Spielen 31 Punkte hat, was soll ich dann erzählen? Dass wir die Klasse halten wollen? Dann nimmt mich doch niemand mehr ernst. Nein: Wir wollen weiter oben mitmischen. Der Vorteil ist, dass wir nichts müssen, aber vieles wollen. Andere Klubs haben sich da ganze andere Ziele gesetzt und stehen mehr unter Druck."