Viktoria Resse holt die Big Points im Kellerduell gegen den DJK TuS Hordel durch einen 2:0-Sieg.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Resse mit fünf Änderungen. Diesmal begannen Jubt, Colmsee, Ünal, Bouachria und Eckstein für Gies, Kacar, Cesur, Schäfer und Vespermann. Auch Hordel baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Möller und Kampschäfer anstatt Stöhr und Gögsen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Viktoria und den DJK ohne Torerfolg in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff endete schließlich das Warten der Zuschauer, als Mohamed Bouachria das 1:0 für Viktoria Resse erzielte (52.). In der 55. Minute stellte der DJK TuS Hordel personell um: Per Doppelwechsel kamen Rene Michen und Yekta Yildiz auf den Platz und ersetzten Tim Gronemeier und Luke Robert Finkelstein. 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Resse schlägt – bejubelten in der 66. Minute den Treffer von Sven Jubt zum 2:0. Schiedsrichter Marcel Skorupa (Dortmund) beendete das Spiel und Hordel steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen die Viktoria kam man unter die Räder.

Viktoria Resse beendet die Serie von sechs Spielen ohne Sieg. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile acht zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Trotz der drei Zähler macht das Schlusslicht im Klassement keinen Boden gut.

Dem DJK muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Verbandsliga Westfalen 2 markierte weniger Treffer als der Gast. Die schmerzliche Phase des DJK TuS Hordel dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer. Die Jugendkraftler musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Hordeler insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Hordel den 15. Platz in der Tabelle ein. Während Resse am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim SC Neheim gastiert, duelliert sich der DJK am gleichen Tag mit Westfalia Wickede.