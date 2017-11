Die Spvgg Erkenschwick kam im Gastspiel beim Kirchhörder SC trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Kirchhörder SC vom Favoriten, Spvgg Erkenschwick.

Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen Kirchhörder SC mit Erkenschwick kein Sieger ermittelt.

Kirchhörde kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sieben zusammen hat. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Ein Punkt reicht dem Gastgeber, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun zwölf Punkten steht die Kirchhörder auf Platz 13.

In den letzten fünf Spielen war für die SpVgg noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte der Gast ein. Sicherlich ist das Ergebnis für den Absteiger nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Am Sonntag muss der KSC bei Lüner SV ran, zeitgleich wird die Spvgg Erkenschwick von TuS 05 Sinsen in Empfang genommen.