Für den Erler SV 08 gab es in der Auswärtspartie gegen Genclerbirligi Resse nichts zu holen.

Erle verlor mit 2:5.

Bei Resse standen diesmal Kilicalp, Alpay, Kayi, Yokaribas und Yilmaz statt Gündogan, Uysal, Dogan, Kilicalp und Koca auf dem Platz. Auch der Erler SV 08 veränderte die Startelf und schickte Heitbreder, Vorholt, Schmidt, Bergmann und Dziabel für Neumann, Gottszky, Schleich, Spannagel und Scholz auf das Feld.

60 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Genclerbirligi Resse schlägt – bejubelten in der fünften Minute den Treffer von Samet Alpay zum 1:0. Tim Soldat traf zum 1:1 zugunsten von Erle (24.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich Resse erfolgreich durch. Alpay schoss in der 55. Spielminute zur 2:1-Führung ein. Durch ein Eigentor des Erler SV 08 verbesserte Genclerbirligi Resse den Spielstand auf 3:1 für sich (57.). Den Vorsprung von Resse ließ Semih Cetin in der 65. Minute anwachsen. Sahin Dogan vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 68. Spielminute. Simon Schleich, der von der Bank für Jörn Heitbreder kam, sollte für neue Impulse bei Erle sorgen (62.). Kurz vor Ultimo war noch Schleich zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (90.). Am Ende stand Genclerbirligi Resse als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Auf den Aufsteiger passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste Genclerbirligi bereits 43 Gegentreffer hinnehmen. Durch den Erfolg verbessert sich Resse im Klassement auf Platz 14.

Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Erler SV 08 die dritte Pleite am Stück. Trotz der Niederlage behält die Erler den zehnten Tabellenplatz. Kommende Woche tritt Genclerbirligi Resse bei der SG Castrop-Rauxel an (Sonntag, 14:30 Uhr), parallel genießt Erle Heimrecht gegen die SG Suderwich.