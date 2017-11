SG Suderwich trennte sich an diesem Sonntag vom FC Hillerheide mit einem Remis von 0:0.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Die SG Suderwich startete mit vier Veränderungen in die Partie: Klahs, von Rekowski, Grad und Szatka für Ortmann, Augustin, Jedfeld und Meyer. Auch Hillerheide stellte um und begann mit Kadura, Elmas und Such für Guddatis, Dag und Geßner.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Max Eggermann von Suderwich den Platz. Für ihn spielte Christoph Meyer weiter (55.). Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.

Seit fünf Begegnungen hat die SG Suderwich das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz fünf.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der FC Hillerheide deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der Gast in diesem Ranking auf. Das Remis bringt Hillerheide in der Tabelle voran. Die Hillerheider liegt nun auf Rang acht. Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist Suderwich zum Erler SV 08, gleichzeitig begrüßt der FC Hillerheide Wacker Obercastrop auf heimischer Anlage.