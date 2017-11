Durch ein 4:1 holte sich Westfalia Langenbochum zu Hause drei Punkte.

Der Gast Westfalia Gelsenkirchen hat das Nachsehen. Der Gastgeber ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Lukas Borutta mit seinem Treffer für eine frühe Führung von Westfalia Gelsenkirchen (3.). 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Westfalia schlägt – bejubelten in der 24. Minute den Treffer von Pascal Kötzsch zum 1:1. Das 2:1 von Westfalia Langenbochum stellte Yannik Außem für Langenbochum sicher (34.). Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung der Westfalia. Doppelpack für Westfalia Langenbochum: Nach seinem zweiten Tor (50.) markierte Kötzsch wenig später seinen dritten Treffer (52.). Bei einem Doppelwechsel in der 71. Minute lösten Philip Mroß und Enrico Feichtmaier die Teamkollegen Rene Renneberg und Jan Gendreizig auf dem Feld ab. Am Ende blickte Langenbochum auf einen klaren 4:1-Heimerfolg über Gelsenkirchen.

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Westfalia. Insgesamt erst 14-mal gelang es dem Gegner, Westfalia Langenbochum zu überlisten. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Langenbochum zu besiegen. Im Tableau hat der Sieg der Westfalia keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs.

Wo bei der Westfalia der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Westfalia Gelsenkirchen aktuell nur Position 15 bekleidet. Gelsenkirchen musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Westfalia insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Westfalia Gelsenkirchen weiter im Schlamassel. Am Sonntag muss Westfalia Langenbochum bei der SF Stuckenbusch ran, zeitgleich wird Gelsenkirchen von der Reserve der Spvgg. Erkenschwick in Empfang genommen.