Das Auswärtsspiel brachte für den SV Walbeck keinen einzigen Punkt.

Viktoria Goch holte in dieser Partie durch das 2:1 gleich drei Zähler. Den großen Hurra-Stil ließ Goch vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Walbeck brachte im Vergleich zum letzten Spiel Arians, Peters, Tebbe und Krippahl für Gerke, Pasch, Kropp und Giesen von Beginn an. Niklas Tebbe brachte den Gast in der 28. Minute nach vorn. Die Viktoria brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SVW hatte bis zur Pause Bestand. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Tebbe das Spielfeld in der 61. Minute für Marcel Giesen verließ. 50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Viktoria Goch schlägt – bejubelten in der 64. Minute den Treffer von Marvin Braun zum 1:1. Atila Sultan Ercan war es, der in der 70. Minute den Ball im Tor des SV Walbeck unterbrachte. Als Schiedsrichter John Paul Kloppenburg die Partie abpfiff, reklamierte Goch schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Die Viktoria ist seit drei Spielen unbezwungen. Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Viktoria Goch liegt nun auf Platz neun.

Im Angriff weist Walbeck deutliche Schwächen auf, was die nur 14 geschossenen Treffer eindeutig belegen. In den letzten fünf Begegnungen holte die Walbecker insgesamt nur sechs Zähler. Der SVW kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zehn zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Walbeck den 17. Platz in der Tabelle ein. Am Sonntag gastiert Goch bei TuS Fichte Lintfort. Am Freitag empfängt Walbeck SF Broekhuysen.