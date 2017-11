Durch ein 5:3 holte sich die Zweitvertretung der Spvgg.

Erkenschwick zu Hause drei Punkte. Der Gast TuS Eichlinghofen hat das Nachsehen.

Der Gastgeber veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf vier Positionen. Für Gabisch, Feldhausen, Schreiber und Moughli spielten diesmal Ridder, Makowski, Simmer und Schulz. Die TuS Eichlinghofen dagegen setzte auf die gleiche Startelf.

Das 1:0 von Eichlinghofen bejubelte Mustafa Aksoy (18.). Luca Fabian Schulz ließ sich in der 26. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Erkenschwick II. Ein Sieger war zur Pause noch nicht auszumachen, sodass beide Teams das Spiel noch für sich entscheiden konnten. Gleich nach dem Wiederanpfiff (46.) traf Deniz Bozkurt zur Führung der TuS Eichlinghofen. Ömer Develi (53.) und Kadir Özüzgün (61.) schossen weitere Treffer für die Spvgg. Erkenschwick II, während Schulz (68.) das 4:2 markierte. Wenig später kamen Tim Marquardt und Maximilian-Theodor Labudda per Doppelwechsel für Aksoy und Maximilian Scheibelhut auf Seiten von Eichlinghofen ins Match (63.). Den Vorsprung von Erkenschwick II ließ Elias De Ranca in der 80. Minute anwachsen. Mit dem 3:5 gelang Bozkurt ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (90.). Am Schluss fuhr die Spvgg. Erkenschwick II gegen die TuS Eichlinghofen auf eigenem Platz einen Sieg ein.

In der Defensive drückt der Schuh bei Erkenschwick II, was in den 39 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Erkenschwicker deutlich. Insgesamt nur acht Zähler weist die Spvgg. Erkenschwick II in diesem Ranking auf. Erkenschwick II bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition der Spvgg. Erkenschwick II aus und bringt eine Verbesserung auf Platz elf ein.

Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Eichlinghofen nach unten durchgereicht. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz neun. Während Erkenschwick II am kommenden Sonntag Westfalia Gelsenkirchen empfängt, bekommt es die TuS Eichlinghofen am selben Tag mit der SuS Waltrop zu tun.