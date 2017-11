Borussia Mönchengladbach gewann das Samstagsspiel gegen die SG Unterrath mit 3:1.

Mönchengladbach ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Unterrath startete mit drei Veränderungen in die Partie: Müller, Sesen und Glowacki für Winkelmann, Semsovic und Helfer. Auch BMG stellte um und begann mit Romano, Kurt und Eyawo für El Bakali, Siregar und Schroers.

Nils Friebe brachte Borussia Mönchengladbach in der zehnten Minute in Front. 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SG Unterrath schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Axel Glowacki zum 1:1. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 53. Minute stellte Mönchengladbach personell um: Per Doppelwechsel kamen Mika Schroers und Cihan Cengiz Caliskan auf den Platz und ersetzten Marcello Romano und Kaan Kurt. Mit einem schnellen Doppelpack (57./62.) zum 3:1 schockte Friebe Unterrath. Am Ende verbuchte BMG gegen die SG Unterrath einen Sieg.

Mit 34 Toren fing sich Unterrath die meisten Gegentore in der Bundesliga West. Der Gastgeber wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg. Der Aufsteiger kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sieben zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Unterrather macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz.

Offensiv kann Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 28 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die bisherige Spielzeit des Gasts ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Fohlen verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Fohlen-Elf liegt nun auf Platz drei.

Für die SG Unterrath geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 19.11.2017 bei Fortuna Düsseldorf gastiert. In zwei Wochen trifft Mönchengladbach auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 19.11.2017 Borussia Dortmund auf eigener Anlage begrüßt.