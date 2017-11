Nichts zu holen gab es für den 1.

FC Köln bei Borussia Dortmund. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:0. 1. FC Köln war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Letzten Endes schlug Dortmund vor heimischer Kulisse im zwölften Saisonspiel Köln souverän mit 2:0.

Die Offensive des BVB in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 49-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch dem FC gelang dies heute nicht besonders gut. Borussia Dortmund bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der Tabellenprimus elf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von Dortmund weiter wachsen.

Der 1. FC Köln baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Der Gast macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Für den BVB geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 19.11.2017 bei Borussia Mönchengladbach gastiert. Köln erwartet in zwei Wochen, am 18.11.2017, Viktoria Köln auf eigener Anlage.