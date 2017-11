Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen SC Wiedenbrück und SC Verl vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SCW und Verl ohne Torerfolg in die Kabinen. In der 65. Minute wurde Antonyos Celik für Daniel Brinkmann eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.

SC Wiedenbrück baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Wiedenbrück geht mit nun 25 Zählern auf Platz vier in die Winterpause.

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des SCV. Insgesamt erst 16-mal gelang es dem Gegner, SC Verl zu überlisten. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der Verl ungeschlagen ist. Der SCV bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Nächster Prüfstein für den SCW ist auf gegnerischer Anlage der KFC Uerdingen 05 (Freitag, 19:30 Uhr). SC Verl misst sich am gleichen Tag mit SV Rödinghausen.