Das Team von Trainer Sascha Erbe reist nach Bielefeld zur Zweitvertretung der Arminia.

Null - das ist die Anzahl der Punkte, die Fußball-Oberligist SC Hassel bisher in seinen sechs Auswärtsspielen geholt hat. Das soll sich am Sonntag ändern. Dann tritt das Team von Sascha Erbe bei der zweiten Mannschaft des Zweitligisten Arminia Bielefeld an.

„Wir wollen auswärts unbedingt mal etwas mitnehmen und punkten“, sagt Sascha Erbe vor der langen Fahrt nach Ostwestfalen. Auch er hat erkannt, dass der SC in der laufenden Saison auswärts bislang „eklatant schwach“ war, die null Punkte sprechen Bände. Ein wichtige Rolle spielt für Erbe die Konstanz. „Das haben wir in den letzten Wochen zuhause besser hingekriegt, jetzt wollen wir auch auswärts konstanter auftreten.“ Der Trend zeigt nach dem starken Auftritt in der vergangenen Woche gegen Aufstiegsaspirant TuS Haltern, gegen den der SC einen Punkt einheimste, nach oben. „Haltern hatte Probleme gegen uns“, so Sascha Erbe – diese Probleme will er mit seinem Team auch der Arminia bereiten.

Wieder mit Fünferkette

Gegen die Halterner hatte Erbe umgestellt. Hatte er zuvor stets auf ein 4-3-3-System gesetzt, vertraute er gegen den TuS auf eine Fünferkette - mit Erfolg. Ob die auch in Bielefeld wieder zum Einsatz kommen wird? „Wer unser Spiel gegen Haltern gesehen hat, der wird sich das denken können“, sagt Erbe. Wichtiger sei sowieso, dass seine Mannschaft nur auf sich schaut. Auf den Gegner, der aufgrund der professionellen Ausbildungsstrukturen viele technisch starke Spieler in den Reihen hat, will der Trainer des SC Hassel gar nicht groß eingehen. „Wir müssen auf unsere Stärke schauen, das ist das Umschaltspiel.“

Gegen Haltern habe das gut geklappt, der Erfolg gegen den Tabellenvierten gebe seinem Team auch „ein bisschen mehr Selbstvertrauen.“ Das kann sicher nicht schaden auf dem Weg zu den ersten Auswärtspunkten der Saison.