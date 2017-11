Am 14. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfängt Schlusslicht Düsseldorfer SC 99 den Vorletzten Cronenberger SC (Sonntag, 15.30 Uhr) zum Kellerduell.

Mit 44 Gegentoren und fünf mageren Punkten aus 13 Spielen stehen der Düsseldorfer SC am Tabellenende. Am kommenden Sonntag gastiert der Cronenberger SC in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Es wird keine leichte Aufgabe für DSC-Trainer Jörg Vollack, der die Mannschaft erst nach dem dritten Spieltag übernahm.

Ein Sieg gegen Cronenberg wäre sehr wichtig für die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt. Der letzte Dreier des Landesliga-Aufsteigers liegt schon etwas länger zurück. Am fünften Spieltag gewann der DSC mit 5:3 beim FSV Vohwinkel. "Der Unterschied zwischen Oberliga und Landesliga ist vom Verein vielleicht unterschätzt worden", sagt Vollack.

Personell ist die Liste der verletzten Spieler sehr lang. Mit Benny Flott (Muskelfaseriss in der Wade), Kevin Joao Lobato (Schambeinentzündung), Marc Paul (Knieverletzung) und Ryo Tahira (Leistenbeschwerden) fehlen der Mannschaft wichtige Kräfte im Kellerduell. Außerdem sind gegen Cronenberg auch noch Pascal Tonou und Fabian Gombarek gesperrt. "Wenn alle an Bord sind und wir an die Leistungsgrenze gehen, können wir mit einigen Teams in der Liga mithalten", betont Vollack und ergänzt: "Wir wollen uns in die Winterpause retten und dann mit einer guten Vorbereitung, aber vor allem ohne weiteren Verletzungen, durch die Rückrunde kommen."

Ob der Kader in der Winterpause verstärkt wird, ist noch offen. "Welcher Spieler ist schon interessiert zum Tabellenletzten in die Oberliga zu wechseln. Wir werden alles reinhauen, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist", erläutert der Trainer des DSC.