Im Nachholspiel des 10. Spieltags in der Oberliga Niederrhein trennten sich der ETB Schwarz-Weiß Essen und der VfR Krefeld Fischeln mit 1:1 (0:0).

Es war das Spiel zwischen zwei der formschwächeren Teams der Oberliga Niederrhein. Der Tabellenelfte ETB Schwarz-Weiß Essen empfing vor 278 Zuschauern im heimischen Uhlenkrug den kriselnden Sechzenten VfR Krefeld Fischeln.

Die Partie begann der Tabellensituation entsprechend. ETB erhielt von den Gästen extrem viel Ballbesitz. Fischelns Trainer Josef Cherfi hatte seine Mannschaft unübersehbar auf Konter eingestellt, was zu Beginn weniger gut funktionierte, da die Gastgeber sich noch sehr ballsicher zeigten und wenig Kontermöglichkeiten zuließen. "Die erste Hälfte war in Ordnung. Der Gegner hatte keinen Torschuss", sagte ETB-Trainer Manfred Wölpper.

Die beste Phase seines Teams ließ daher nicht lange auf sich warten. Nach zehn Minuten wurde Eric Yahkems Versuch nach einem feinen langen Ball von Kapitän Sebastian Michalsky jedoch abgeblockt. Vier Minuten Später war es dann Torjäger Marvin Ellmann per Freistoß, der Hendrik Sauter im Kasten des VfR zur ersten Glanztat des Tages zwang (14.).

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs ließ die Dominanz der Essener aber deutlich nach. Viele unnötige Fehlpässe schlichen sich ein. In der Offensive gab es zu wenig Bewegung. Hinzu kam, dass die Gäste immer besser ihre Ordnung fanden. Eine klare Chance konnte sich Fischeln jedoch nicht erspielen und es ging torlos in die Kabine. "Ich habe da einige Dinge gesehen, die schwach waren. Darüber wird zu reden sein", kritisierte Wölpper die Leistung.

Die zweite Halbzeit wurde dann von beiden Teams sehr schwach geführt. Vom ETB kam kaum noch eine sauber zu Ende gespielte Offensivaktion. "Ich bin abgrundtief enttäuscht von der Leistung in der zweiten Hälfte. Das Einzige, was nach Fußball aussah, war Alessandro Tomasellos Vorlage zum Ausgleich", wurde Wölpper deutlich.

In den letzten Spielminuten überschlugen sich die Ereignisse dann plötzlich noch einmal. Zunächst gingen die Gäste durch Philip Reichardt in Führung (88.). Ihren Möglichkeiten entsprechend und aufgrund der besseren Leistung in Halbzeit zwei war das sogar nicht ganz unverdient. Im direkten Gegenzug schaffte der ETB aber das, was ihnen im Moment sehr schwer fällt: Ein Tor zu erzielen. Der eingewechselte Athanasios Tsourakis rettete seinem Team einen Punkt.

Von Seiten der Gäste erklärte sich kein Verantwortlicher bereit, eine Stimme zum Spiel abzugeben. Trainer Josef Cherfi konnte aus privaten Gründen nicht zur Pressekonferenz erscheinen und reiste ebenso wie seine Spieler direkt nach dem Spiel ab.