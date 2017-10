Am 13. Spieltag der Landesliga Niederrhein schlug der FC Kray Hamborn 07 vor heimischer Kulisse hochverdient mit 3:0 (2:0).

Mit drei Siegen in Folge im Gepäck reisten die Gäste aus Hamborn nach Essen in die Kray Arena. Die Gastgeber aus Essen hingegen mussten in der letzten Partie trotz zahlreicher Chancen gegen den SV Schwafheim eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen.

Wie sehr die Essener diese Pleite geärgert hat, merkte man ihnen an. Nach einer kurzen Abtastphase gingen die Gastgeber durch ihren ersten Torschuss in Führung: Mohamed Allie traf nach einer Ecke von Kevin Steuke aus kurzer Distanz (11.).

Der zweite Treffer für den Tabellenfünften ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Yassine Bouchama eroberte mit mustergültigem Pressing einen misslungenen Rückpass von Hamborns Kapitän Oliver Rademacher und schob ohne Probleme zum 2:0 ein (18.). "Wir haben uns die ersten zwei Tore eigentlich selber eingeschenkt", sagte Hamborns Trainer Armin Dimmel zu den Gegentreffern.

Die Hamborner konnten die starken Leistungen der vergangenen Partien insgesamt nicht bestätigen. Das Team von Dimmel offenbarte in der Defensive meist zu große Abstände, die es den Krayern ermöglichten, schnell und direkt zu kombinieren.

Offensiv gelang den Schwarz-Gelben zu wenig. Eine große Chance gab es nicht. Trotzdem machte Dimmel seiner Mannschaft keinen Vorwurf: "Ich muss meine Jungs auch etwas in Schutz nehmen. Uns haben viele wichtige Akteure gefehlt. Dadurch fiel es uns schwer in einen Spielfluss zu kommen", meinte er.

In der Folge ließ das Team von Muhammet Isiktas nicht nach und drückte Hamborn zunehmend in die eigene Hälfte. Der umtriebige Tavio el Huete (36.,43.) und Kevin Steuke (42.) hatten beste Chancen, die Führung auszubauen. "Meine Mannschaft hat sich sehr gut bewegt. Wir haben es geschafft, die Schnittstellen zu finden und auszunutzen", lobte Isiktas die Leistung seines Teams.

Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit war es dann schließlich Tavio el Heute, der seine gute Leistung mit einem Treffer belohnen konnte und den Endstand markierte (48.). Die Hamborner hatten im weiteren Verlauf der Partie Glück, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel, da Kray wie schon im ersten Durchgang zahlreiche Gelegenheiten ausließ. "Wir hätten auch sechs oder sieben Tore machen können. Insgesamt war die Leistung aber gut. Wir waren zielstrebiger als zuletzt", resümierte Isiktas zufrieden.