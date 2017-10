Nichts zu holen gab es für den VfB 03 Hilden bei der Sportfreunde Baumberg.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. VfB 03 Hilden war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Das 1:0 von Hilden bejubelte Said Harouz (35.). Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung des VfB 03. Gleich nach dem Wiederanpfiff glich Robin Hömig für Baumberg aus (46.). Ricardo Ribeiro sicherte der Sportfreunde Baumberg vor 120 Zuschauern in der 71. Minute das zweite Tor. Baumberg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:1 für die Sportfreunde Baumberg durch ein Eigentor des VfB 03 Hilden in der 75. Minute. Am Schluss fuhr Baumberg gegen Hilden auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Die drei Zähler katapultieren die Sportfreunde Baumberg in der Tabelle auf Platz fünf. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Baumberg deutlich. Insgesamt nur acht Zähler weist die Sportfreunde Baumberg in diesem Ranking auf.

Die Luft wird dünner für den VfB 03: Die Niederlage hat das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge. Der VfB 03 Hilden kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sieben zusammen hat. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Insbesondere an vorderster Front kommt Hilden nicht zur Entfaltung, sodass nur 16 erzielte Treffer auf das Konto des VfB 03 gehen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der VfB 03 Hilden nur sechs Zähler. Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist Baumberg zum FSV Vohwinkel, am gleichen Tag begrüßt Hilden den SC Düsseldorf-West vor heimischem Publikum.