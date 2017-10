Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Vestia Disteln gegen die TuS Eichlinghofen kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand TuS Eichlinghofen nach dem Remis gegen den Favoriten – Vestia Disteln – sogar als Sieger da.

Vestia Disteln nahm drei Änderungen vor. Es spielten Umierski, Kolk und Kus statt Schmitz, Wundrock und Kruppa in der Startaufstellung. Mohamed Chattibi brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der TuS Eichlinghofen über die Linie (31.). Disteln brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Eichlinghofen hatte bis zur Pause Bestand. Simon Brömmelhaus, der von der Bank für Ilyas Kus kam, sollte für neue Impulse bei Vestia sorgen (46.). Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 49. Minute gelang Brömmelhaus der Ausgleichstreffer für den Gastgeber. Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Christian Müller (Bochum) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Sicherlich ist das Ergebnis für Vestia Disteln nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Mit nur elf Gegentoren stellt die Distelner die sicherste Abwehr der Liga. Zehn Spiele ist es her, dass Disteln zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die TuS Eichlinghofen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Mit dem Gewinnen tat sich Eichlinghofen zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Am Sonntag muss Vestia bei der SuS Waltrop ran, zeitgleich wird die TuS Eichlinghofen von der Reserve der Spvgg. Erkenschwick in Empfang genommen.