ESC Preußen Essen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Der ESC Preußen Essen veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf fünf Positionen. Für Beckmann, Käßmann, Kropp, Grindel und Kartal spielten diesmal Liedtke, Hermes, Dill, Stock und Kapic. Der SuS Haarzopf dagegen setzte auf die gleiche Startelf.

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Fabian Hermes, der in der fünften Minute vom Platz musste und von Mirko Parisis ersetzt wurde. Torlos verabschiedeten sich beide Mannschaften schließlich in die Pause. Mit einem Wechsel – Rene Beckmann kam für Sebastian Poschwatta – startete Preußen in Durchgang zwei. Heiko Maek brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Haarzopf über die Linie (53.). Für das 2:0 des Gasts sorgte David Kevin Kelodzieg, der in Minute 57 zur Stelle war. Mit dem 3:0 für den Absteiger von Marius Rotter hatte das Spiel seinen Sieger in der 80. Minute eigentlich schon gefunden. Per Elfmeter erhöhte Maek in der 86. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer. Damit schoss er das 4:0 für den SuS Haarzopf. Schließlich sprang für Haarzopf gegen den ESC Preußen Essen ein Dreier heraus.

Durch diese Niederlage fällt Preußen in der Tabelle auf Platz acht. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Gastgeber. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Der SuS Haarzopf macht durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Die Offensive von Haarzopf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 30-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch dem ESC Preußen Essen gelang dies heute nicht besonders gut. Sechs Spiele ist es her, dass der SuS Haarzopf zuletzt eine Niederlage kassierte. Am kommenden Sonntag trifft Preußen auf den BV Altenessen, Haarzopf spielt am selben Tag gegen DJK Dellwig.