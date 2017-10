Der MSV Duisburg kam beim 0:6 in der U17-Bundesliga gegen den MSV gehörig unter die Räder.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen bei Duisburg diesmal Bali und Aflaz für Blits und Cicekdal auf. Der BVB setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf. Alaa Bakir trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Immanuel-Johannes Pherai das 2:0 nach (40.). Wenig später kamen Yusuf Cemal Cicekdal und Arton Tolaj per Doppelwechsel für Oualid Bali und Hüseyin Mert Aflaz auf Seiten des MSV ins Match (41.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Cihan Ulusoy vom MSV Duisburg den Platz. Für ihn spielte Tobias Noack weiter (53.). Das 3:0 für Borussia Dortmund stellte Pherai sicher. In der 59. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Youssoufa Moukoko beseitigte mit seinen Toren (66./67.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Malte Wengerowski besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den Tabellenführer (79.). Die Borussia überrannte Duisburg förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt der MSV den 14. Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile acht zusammen hat. Ansonsten stehen noch drei Unentschieden in der Bilanz. Im Sturm des Tabellenletzten stimmt es ganz und gar nicht: Zwei Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim MSV Duisburg etwas bescheiden daher. Lediglich zwei Punkte ergatterte die Duisburger.

Mit dem Erfolg macht es sich Dortmund weiter in der Aufstiegsregion bequem. Die Borussen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Schwarz-Gelben zehn Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. 47 Tore – mehr Treffer als der BVB verbuchte kein anderes Team der Bundesliga West. Am nächsten Sonntag (14:00 Uhr) reist Duisburg zu Viktoria Köln, tags zuvor begrüßt Borussia Dortmund den 1. FC Köln vor heimischer Kulisse.