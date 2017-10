Jürgen Klopp hat sich mit dem früheren englischen Fußball-Rekordmeister FC Liverpool im Duell der besten Freunde aus der Krise befreit.

Nach drei Spielen ohne Sieg bezwang der deutsche Teammanager mit den Reds seinen Trauzeugen David Wagner und dessen Klub Huddersfield Town am Samstag 3:0 (0:0).

Liverpool rückte damit am 10. Spieltag zumindest wieder an die Europapokalplätze der Premier League heran. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der Mohamed Salah (41.) einen Foulelfmeter verschoss, knackte Daniel Sturridge (50.) die zuvor solide Abwehr des Aufsteigers. Roberto Firmino (59.) und Georginio Wijnaldum (75.) legten nach.

Vom souveränen Tabellenführer Manchester City mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola ist Klopp allerdings weiterhin zwölf Punkte entfernt. ManCity gewann 3:2 (2:1) bei West Bromwich Albion, es war der neunte Sieg im zehnten Spiel bei nun 35:5 Toren. Der deutsche Nationalspieler Leroy Sane erzielte den ersten Treffer selbst (10.) und bereitete den zweiten durch Fernandinho (15.) vor. Zudem traf Raheem Sterling (64.) für City.

Anthony Martial schoss dessen Stadtrivalen Manchester United im Topspiel gegen Tottenham Hotspur zum Sieg. Der französische Nationalspieler entschied das schwache Duell zweier lange zögerlicher Mannschaften im Stadion Old Trafford mit seinem Joker-Tor zum 1:0 (0:0) in der 81. Minute. United liegt fünf Punkte hinter City, Tottenham nun schon acht.

Einen weiteren Punkt weniger hat der FC Arsenal nach einem mühsamen 2:1 (0:1) gegen Swansea City auf dem Konto. Weltmeister Mesut Özil legte vor dem Ausgleich der Gunners für Sead Kolasinac (51.) auf, der dann das Siegtor durch Aaron Ramsey (58.) vorbereitete.