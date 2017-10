Nach der 2:4-Niederlage in Hannover fand BVB-Kapitän Marcel Schmelzer deutliche Worte zu der gezeigten Leistung.

Marcel Schmelzer, 2:4 verliert Borussia Dortmund bei Hannover 96 – und man hatte das Gefühl, dass jeder lange Ball des Gegners zu einer Torchance führt. Täuscht der Eindruck?

Nein, das fing in Frankfurt an, dass die Innenverteidiger des Gegners einen langen Ball spielen und daraus eine Torchance wird. Das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall analysieren müssen und uns hinterfragen müssen, was da momentan anders läuft als vorher.

Martin Harnik sagte: Wir wussten, dass Dortmund hoch steht und wir nur lange Bälle spielen und hinterherlaufen müssen, um Chancen zu bekommen.

Tja, so einfach ist Fußball, nicht wahr? Da hat er recht. Wie gesagt: Wir müssen jetzt schauen, was wir anders machen als vorher.

Aber eine Erklärung muss es doch geben für die vielen Chancen, die man dem Gegner lässt. Steht die Abwehr zu hoch, stimmt das Pressing vorne nicht, fehlt der Zugriff?

Es wäre zumindest zu einfach, alles auf die Viererkette, das defensive Mittelfeld und den Torwart zu schieben. Heutzutage im Fußball ist es einfach so: Wenn man ein Tor schießt, müssen alle elf beteiligt sein. Genauso ist es, wenn man verteidigt. Deswegen müssen wir uns als komplette Mannschaft hinterfragen.

Angesichts der vielen Enttäuschungen zuletzt muss man aber langsam von einer Krise sprechen, oder?

Ach, wissen Sie, die Spiele zuvor – die können immer mal passieren in der Bundesliga. Heute aber war es ein Auftritt, der nicht geht und nicht zu akzeptieren ist. Da müssen wir uns auf jeden Fall hinterfragen, nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Einstellung her. So wie wir aufgetreten sind, ist für jeden einzelnen nicht der Anspruch und nicht von Borussia Dortmund.

Verabschiedet sich der BVB damit aus dem Meisterkampf?

Für uns ist momentan nicht der Anspruch, irgendeinen Meisterkampf zu führen. Wir wollen für uns die Spiele gewinnen, für uns die Leistung bringen, die uns ermöglicht, drei Punkte zu holen.