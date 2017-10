Mit 0:1 verlor Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag zu Hause gegen Alemannia Aachen.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Bielefeld mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Borchert und Sahin für Haßheider und Mika. Auch Aachen baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Höfer, Aalders und Allenberg anstatt Jansen, Johnen und Gökpinar.

Das 1:0 der Alemannia bejubelte Etienne Höfer (18.). Der DSC brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Alemannia Aachen hatte bis zur Pause Bestand. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Maximilian Arndt in der 60. Minute für Aaron Allenberg eingewechselt wurde. Letztendlich gelang es Arminia Bielefeld im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Aachen die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Durch diese Niederlage fällt Bielefeld in der Tabelle auf Platz acht. Für den Gastgeber sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nach diesem Erfolg steht die Alemannia auf dem neunten Platz der Bundesliga West. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sechs zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Der Angriff ist beim Aufsteiger die Problemzone. Nur fünf Treffer erzielte die Aachener bislang. Die Alemannen beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Nächster Prüfstein für den DSC ist auf gegnerischer Anlage Preußen Münster (Samstag, 14:15 Uhr). Alemannia Aachen misst sich am gleichen Tag mit dem FC Schalke 04.