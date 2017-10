Tönnies: "Straelen kein normaler Aufsteiger"

Am 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfängt die SpVg Schonnebeck den SV Straelen am am Schetters Busch (Sonntag, 15 Uhr) zum Spitzenspiel.

Vor heimischer Kulisse soll die Siegesserie der Essener weiter ausgebaut werden. Die vergangenen drei Spiele konnte Schonnebeck daheim für sich entscheiden. Mit einem weiteren Sieg gegen den Tabellenzweiten SV Straelen im Topspiel am Sonntag könnte die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies mit dem starken Aufsteiger gleichziehen. Auf den ersten vier Tabellenplätzen der Oberliga Niederrhein kommt es aktuell ohnehin zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstiegsplatz in die Regionalliga West. Die Schwalben wissen, dass die Mannschaft des neuen Trainers Dietmar Schacht zu den Schwergewichten der Liga gehört: "Mit Straelen kommt eine Top-Adresse zu uns. Wir freuen uns auf den Vergleich in diesem Spitzenspiel," betont Tönnies. Gegner Straelen hat bisher auswärts nur eine Niederlage kassiert und dies liegt schon länger zurück. Beim ETB verlor der SV am 4. Spieltag mit 2:4. Somit dürfte die SpVg gewarnt sein. "Straelen ist kein normaler Aufsteiger. Die Mannschaft bringt eine Menge Qualität mit und hat gute Spieler im Kader," meint der Trainer. Tönnies muss weiterhin auf Stürmer Adrian Reimann (Knieprobleme) verzichten. Für Mittelfeldspieler Dasilva Matondo (Sprunggelenk) wird es wohl noch nicht für einen Einsatz reichen. "Matondo ist erst ins Training eingestiegen," sagte sein Trainer. Dagegen ist Torjäger Marc Enger, der im Spiel gegen Vohwinkel verletzt vom Feld musste, wieder einsatzfähig.

