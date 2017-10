Nach einem mäßigen Saisonstart hat der FC Viktoria Köln zurück zur Form der Meister-Saison gefunden. Die letzten vier Spiele wurden allesamt gewonnen.

Am Samstag reisen die Rheinländer ins Ruhrgebiet. Es geht zur SG Wattenscheid 09. Wir haben uns vor dem Spiel mit Viktorias Sportvorstand Franz Wunderlich unterhalten.

Franz Wunderlich, ist die Viktoria nun in der Form, in der Sie sich die Mannschaft wünschen?

Ja, aktuell läuft es wirklich gut. Das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Wir wollen in Wattenscheid natürlich nachlegen. Auch wenn wir wissen, dass das alles andere als einfach wird. In Wattenscheid leistet Farat Toku, trotz der ganzen Querelen um Umfeld, hervorragende Arbeit. Er versteht es immer wieder die Mannschaft zu motivieren. Die Wattenscheider machen es keinem Gegner leicht.

Nicht so locker und leicht verlief auch der Saisonstart. Wir erklären Sie sich die Anfangsprobleme der Viktoria in dieser Saison?

Das ist doch alles normal und menschlich. Wir haben ein super Jahr hinter uns und sind nur wegen der Auswärts-Torregel nicht aufgestiegen. So ein bitterer Stachel sitzt tief und lange in den Köpfen der Spieler, Fans und Verantwortlichen. Das haben wir zu Saisonbeginn gesehen. Da kann man reden wie man will, aber der Mensch lebt einfach eine Weile mit der Enttäuschung. In den letzten Wochen haben wir es aber geschafft, den Blick wieder in die Zukunft zu richten.

Ist in dieser Saison der Aufstieg ein "Muss"?

Wir müssen gar nichts. Diese Liga ist so eng wie nie zuvor. Da wollen einige Vereine aufsteigen. Wir wollen oben mitmischen so lange es geht und dann werden wir schauen, was am Ende herausspringt.