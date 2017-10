Am Samstag geht es für den SV Schwafheim zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit neun Partien ist der SV Scherpenberg nun ohne Niederlage.

Scherpenberg hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man den VfL Repelen mit 1:0. Am Sonntag wies Schwafheim den FC Kray mit 1:0 in die Schranken.

Der SV Scherpenberg belegt mit 27 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. In der Defensive des Gastgebers greifen die Räder ineinander, sodass der Aufsteiger im bisherigen Saisonverlauf erst zwölfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Scherpenberger kann die nächste Aufgabe optimistisch angehen: Auf eigenem Platz wusste man bislang zu überzeugen (4-2-0). Die passable Form von Scherpenberg belegen elf Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.

Der SV Schwafheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Mit erschreckenden 38 Gegentoren stellt die Schwafheimer die schlechteste Abwehr der Liga. Auf fremdem Terrain reklamierte Schwafheim erst drei Zähler für sich.

Mit acht Siegen gewann der SV Scherpenberg genau so häufig, wie der SV Schwafheim in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will. Gegen Scherpenberg erwartet Schwafheim eine hohe Hürde.