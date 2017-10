Nach rund neun Jahren als Spieler und Trainer hat Wojtek Meinert die Vereinsführung des CSV Bochum-Linden gebeten, sein Traineramt zu beenden.

Dieser nachdrücklichen Bitte kommt der Verein nun nach. Bereits am Dienstagabend hat Meinert sich von der Mannschaft, in seiner Funktion als Cheftrainer, verabschiedet. Für das Spiel am Sonntag und für das laufende Training haben sich Leonardo da Silva Pantaleao und Robin Stetzka interimsweise zur Verfügung gestellt, um die Vereinsarbeit weiterzuführen.

Meinert hatte erst im Sommer die erste Mannschaft von Helge Martin übernommen.

"Ich habe schon vor Monaten in der sehr erfolgreichen Phase der Saison den verantwortlichen Personen des Vereins verdeutlicht, dass unter anderem das Training für mich zusehends zu einer Belastung geworden ist und schon seinerzeit den Verein darum gebeten, sich nach einem neuen Trainer umzuschauen. Der Verein hat in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, meine Negativstimmung aufzufangen und neue positive Akzente zu setzen. Letztendlich musste ich aber mir und dem Verein gegenüber erkennen, dass es so nicht weitergegangen wäre und deshalb habe ich am Wochenende erneut darum gebeten, dass der Verein Verständnis für meine Situation aufbringen und meinem Wunsch nach einer Beendigung entsprechen möge“, erklärt Wojtek Meinert.

Helge Martin, Sportlicher Leiter des CSV sagt dazu von Vereinsseite folgendes: "Wir haben vollstes Verständnis für Wojtek. Er hat sich seit Jahren über die Maßen für die Vereinsbelange eingesetzt und hervorragende Arbeit geleistet. Wenn dann ein junger Mann auf uns als Verein zukommt, offen und ehrlich seine Situation darlegt und darum bittet, seine Arbeit einzustellen, sind wir quasi dazu verpflichtet, diesem Wunsch nachzukommen."