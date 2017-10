Bochum reist am Dienstagabend zum Pokalspiel nach Paderborn. SCP-Mittelfeldspieler Massih Wassey verspricht dem VfL einen heißen Tanz.

Nach dem Weiterkommen in der ersten Runde gegen den FC St. Pauli hat der Spitzenreiter der 3. Liga Blut geleckt. Der SC Paderborn will am Dienstagabend in der heimischen ausverkauften Arena den VfL rauskegeln. "Der VfL ist und bleibt Favorit. Sie sind Zweitligist, wir der Drittligist. Aber eins ist auch klar: Wir sind momentan schwer zu schlagen und wenn wir wieder hundert Prozent auf den Rasen bringen, dann haben wir eine realistische Chance", sagt Massih Wassey.

Der Mittelfeldspieler des SC Paderborn weiß, wovon er spricht: In 13 Ligaspielen haben die Ostwestfalen elfmal den Platz als Sieger verlassen. Nur einmal (0:1 in Magdeburg) musste sich die Mannschaft von Steffen Baumgart geschlagen geben. Ein weiteres Mal gab es eine Punkteteilung (4:4 gegen Halle). Am Rande: Daheim besitzt der SCP eine blütenweiße West - sieben Spiele, sieben Siege. "Wir lieben es zu Hause zu spielen. Das Publikum trägt uns. Ich hoffe, dass das gegen den VfL Bochum auch der Fall sein wird", erklärt Wassey.

Der 29-jährige Kanadier, der bereits auf sechs Saisontore für die Ostwestfalen zurückblicken kann, wechselte im Sommer aus der U23 von Borussia Dortmund nach Paderborn und fühlt sich bei seinem neuen Klub pudelwohl. Zuletzt fehlte Wassey zweieinhalb Wochen lang aufgrund von Fersenproblemen. Am letzten Spieltag kehrte er jedoch wieder zurück. Wassey: "Ich bereue in keine Sekunde, dass ich im Sommer Dortmund Richtung Paderborn verlassen habe. Es macht hier großen Spaß Fußball zu spielen. Die Mannschaft, der Trainer, das Umfeld - alles passt. Ich freue mich, dass ich rechtzeitig zum Pokalspiel gegen Bochum fit bin. Gemeinsam können wir hier einiges reißen."