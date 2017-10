Der ehemalige Weltrekord-Sprinter Usain Bolt will sich im Profi-Fußball ausprobieren. Und Borussia Dortmund erneuert seine Einladung zum Probetraining an den Superstar.

"Er ist herzlich eingeladen", sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Leichtathletik-Superstar Usain Bolt will sich im Profi-Fußball ausprobieren - und Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund macht seine Pforten auf. "Unser Wort gilt. Usain ist natürlich herzlich eingeladen, bei uns reinzuschnuppern. Ich treffe mich in dieser Woche mit Björn Gulden (Puma-Chef, d. Red.). Wir haben das Thema auf der Agenda", sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (57) gegenüber unserer Redaktion am Montag , einen Tag vor dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg.

Allerdings: Für den gerade außer Tritt geratenen Champions-League-Teilnehmer gibt es derzeit wichtigere Themen, ein Probetraining des jamaikanischen Weltrekordhalters wäre vermutlich ausschließlich in einer der kommenden beiden Länderspielpausen im November oder März denkbar. Der Sponsor soll die Wege beider zusammenführen. Schon im vergangenen Sommer sollte es ein solches Zusammentreffen geben. Jetzt könnte sie bald Realität werden.

Eine Idee, die eher mit einem Augenzwinkern zu betrachten ist. Oder? Will Bolt mit seinen 31 Jahren wirklich noch einmal Fußball-Profi werden? Einer, der die Dinge des Lebens meistens mit einem Lächeln quittiert, sagt: „Das ist ein persönliches Ziel. Mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen.“

Der 31-Jährige hatte seine Leichtathletik-Karriere nach der WM im August beendet und laboriert noch an einer Muskelverletzung, die ihn im letzten Rennen stoppte. „In zwei Wochen starte ich wieder mit dem Training, dann muss ich wieder in Form kommen“, sagte der schnellste Mann der Welt am Sonntag am Rande des Formel-1-Rennens in Austin.

Möglichst bald will er die Einladung zum Probetraining annehmen. „Ich will ausprobieren, wie gut ich wirklich bin und ob ich das weiter versuchen sollte“, sagte der Jamaikaner. Der Profifußball sei bereits als Kind sein Traum gewesen. „Ich werde mich nicht belügen, aber ich habe das Gefühl, ich kann das schaffen. Wenn ich spüre, ich habe eine Chance, dann will ich sie ergreifen“, erklärte Bolt. Und der BVB spielt mit.