Beim 2:1-Sieg über die TSG Sprockhövel gelang dem TuS Haltern die Fortsetzung der aktuellen Erfolgsserie. Trainer Magnus Niemöller freut die starke Punkteausbeute seiner Elf.

Es läuft im Moment einfach richtig gut beim Oberligisten TuS Haltern. Mit dem Erfolg über die TSG Sprockhövel durfte sich der Aufsteiger über weitere drei Punkte freuen. Stolze 20 Zähler sind es nun, die der TuS nach elf Spieltagen auf dem Konto hat. In der Tabelle klettern die Halteraner damit auf den dritten Tabellenplatz.

Dass es im Spiel gegen den Regionalliga-Absteiger aus Sprockhövel am Ende sogar für einen weiteren Dreier reichte, freute Trainer Niemöller ganz besonders. Mehr noch: "Mächtig stolz" sei er auf den nunmehr sechsten Saisonsieg seiner Elf, deren Defensiv-Abteilung er nach dem 2:1-Sieg gegen die TSG sogar ein Sonderlob aussprach: "Wir konnten uns da auch so ein bisschen auf die Verteidigung verlassen, die gegen Sprockhövel einen super Job gemacht hat. Lukas Opiola rechts und David Schurig links haben sehr wenig zugelassen. Über die beiden Innenverteidiger habe ich mich glaube ich in den letzten Wochen schon oft genug lobend geäußert", sagte der TuS-Trainer im Anschluss an den Heimsieg.

“Hervorragende Punkteausbeute”

Aber auch mit Blick auf das große Ganze hat der 44-Jährige momentan allen Grund zur Freude, denn seine Schützlinge sind nach dem Spiel gegen Sprockhövel zum siebten Mal in Folge ohne Niederlage geblieben, nahmen aus dieser Serie 17 Punkte mit. "Wir sind natürlich maximal zufrieden", erklärte Niemöller mit Blick auf die starke Punkteausbeute seiner Mannschaft: "Wir haben jetzt in der bereinigten Tabelle 20 Punkte und das ist schon eine ganz hervorragende Ausbeute, da freuen wir uns natürlich."