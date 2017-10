Die TuS Hannibal behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:2-Schlappe gegen die SuS Kaiserau nicht in bester Verfassung.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die SuS Kaiserau nahm zwei Änderungen vor. Es spielten Wyborny und Weiß statt Gollan und Herrmann in der Startaufstellung. In der achten Minute fiel der Führungstreffer für Kaiserau durch ein Eigentor. 250 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 27. Minute den Treffer von Timo Milcarek zum 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Samir Zulfic in der 29. Minute. Mit der knappen Führung der SuS Kaiserau pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Anstelle von Sven Marc Paltian war nach Wiederbeginn Kadir Kopuz für Hannibal im Spiel. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Kaiserau noch einen Doppelwechsel vor, sodass Lukas Goetz und Fabian Gollan für Milcarek und Florin Bittner weiterspielten (90.). Obwohl der SuS Kaiserau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die TuS Hannibal zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Seit fünf Begegnungen hat Kaiserau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die Kaiserauer knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die SuS Kaiserau acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Trotz des Sieges fällt Kaiserau in der Tabelle auf Platz drei. Offensiv kann der SuS Kaiserau in der Bezirksliga Westfalen 8 kaum jemand das Wasser reichen, was die 28 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Die gute Bilanz von Hannibal hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die TuS Hannibal bisher neun Siege, ein Remis und eine Niederlage. Kommende Woche tritt Kaiserau bei Eintracht Dortmund an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Hannibal Heimrecht gegen Rot-Weiß Unna.