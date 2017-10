Der 1. FC Nürnberg bleibt dem souveränen Spitzen-Duo in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Erzgebirge Aue hat nach zuletzt zwei Niederlagen wieder gewonnen.

Die Franken bezwangen am Sonntag Dynamo Dresden durch den Siegtreffer von Cedric Teuchert mit 2:1 (1:0) und verteidigten mit nun 22 Punkten hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (28) und Holstein Kiel (25) Rang drei.

Ishak (7. Minute) brachte die Nürnberger vor 33 601 Zuschauern in Führung. Nach einer ungeschickten Aktion von Tim Leibold gegen Erich Berko verwandelte Peniel Mlapa (69.) einen umstrittenen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Teuchert (82.) bescherte dem «Club» dann den siebten Saisonsieg. Dresdens Philip Heise (90.+3) musste nach einem groben Foul mit einer Roten Karte vom Platz.

Erzgebirge Aue siegte trotz 69 Minuten Unterzahl 1:0 (0:0) gegen Jahn Regensburg. In dem von vielen Fouls geprägten Duell markierte Mario Kvesic in der 59. Minute mit der ersten Chance des Spiels das Siegtor. Ab der 21. Minute war Aue vor 7550 Zuschauern in Unterzahl, weil Dimitrij Nazarov wegen einer groben Unsportlichkeit die Rote Karte sah. Aue setzt sich mit dem fünften Saisonerfolg im Mittelfeld der Tabelle fest. Der im dritten Spiel punkt- und torlose Aufsteiger steht nach der achten Niederlage auf Rang 15.