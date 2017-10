Für den ETB Schwarz-Weiß steht nach dem Höhepunkt im Niederrheinpokal gegen Nachbar RWE (0:2) der graue Ligaalltag an. Doch es geht ums Ganze.

Der Müll ist von den Tribünen gefegt und der Rasen am Uhlenkrug hat sich auch einigermaßen erholt. Nach dem Höhepunkt im Pokal gegen RWE steht für den ETB Schwarz-Weiß nun wieder die Oberliga im Fokus – und da muss mal wieder ein Erfolgserlebnis her. „Wir müssen unbedingt punkten“, betont Trainer Manfred Wölpper vor der Begegnung mit dem abstiegsbedrohten Cronenberger SC.

Nach einem furiosen Saisonauftakt haben die Schwarz-Weißen geschwächelt und einige Punkte auf der Strecke gelassen. Die Anfangseuphorie ist der nüchternen Erkenntnis gewichen, dass es aktuell nur zu Rang zehn reicht. „Wir haben in den letzten Spielen einfach zu viele Gegentore kassiert“, sagt Wölpper, der in der Viererkette wieder umbauen muss. Kevin Kehrmann fällt mit einer Zerrung aus, dafür rückt Paul Voß zurück in die Mannschaft. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Athanasios Tsourakis, der Knöchelschmerzen hat.

"Wir sind heimstark und das wollen wir auch bleiben." Manfred Wölpper (ETB-Trainer)

Trotz der möglichen Ausfälle will sich der ETB-Trainer aber nicht von seinem Vorhaben abbringen und sich vom Tabellenplatz des Gegners nicht blenden lassen: „Wir dürfen nicht den Fehler machen, Cronenberg zu unterschätzen. Aber wir sind heimstark und wollen das auch bleiben.“ Der gute Auftritt im Pokal gegen RWE könnte durchaus Mut machen. Zwar ging die Partie mit 0:2 verloren, dennoch war das Heimspiel vor 2850 Zuschauern ein Höhepunkt. „Natürlich waren wir alle enttäuscht. Aber wir können schon stolz auf unsere Leistung sein“, sagt Trainer Manfred Wölpper.