Zweitligist VfL Bochum ist am Freitag mit dem Zug nach Braunschweig gereist. Mit dabei war Ex-Kapitän Felix Bastians.

Interimstrainer Jens Rasiejewski hat sich entschieden. Beim Auswärtsspiel am Samstag bei Eintracht Braunschweig (13:00 Uhr, Sky) wird Felix Bastians erstmals nach seiner Suspendierung wieder zum Bochumer Kader gehören. Das erfuhr diese Redaktion am Freitagnachmittag.

Der 29-jährige Innenverteidiger machte aus seiner Nominierung kein Geheimnis und postete bei Instagram ein Foto aus dem Zug. Darauf ist Bastians gut gelaunt mit seinen Teamkollegen Robbie Kruse und Felix Dornebusch zu sehen.





Seit Dienstag darf der Innenverteidiger nach seiner Suspendierung wieder am Mannschaftstraining teilnehmen - eine Woche eher als geplant. Darauf einigten sich Bastians und die Bochumer, nachdem er zuvor für zwei Wochen suspendiert werden sollte. Nun könnte er am Samstag in Braunschweig auch wieder auf dem Rasen stehen.

Am Donnerstag hatte Interimstrainer Rasiejewski verkündet, dass Bastians seine Kapitänsbinde bis zur Winterpause an Stefano Celozzi abtreten muss. "Ich habe mich intensiv mit der Kapitänsfrage beschäftigt. Celozzi wird bis Jahresende Kapitän sein. Im Winter werden wir in Ruhe neu entscheiden und uns zusammensetzen", sagte Rasiejewski.

Auslöser des Theaters um den Bochumer Führungsspieler Bastians waren die Ereignisse rund um das Spiel beim 1. FC Nürnberg, als er Bochumer Verantwortliche beleidigte. Der Fall ist inzwischen geklärt und nun soll Bastians dabei behilflich sein, den VfL wieder in die obere Tabellenhälfte zu führen.

Für Rasiejewski und sein Trainerteam um Heiko Butscher und Vincent Wagner ist es das zweite Spiel nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen. Bereits am Dienstag folgt das DFB-Pokalspiel beim Drittliga-Spitzenreiter SC Paderborn (18:30 Uhr).