Vor dem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bangt Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Dieter Hecking um den Einsatz von Weltmeister Christoph Kramer.

Der defensive Mittelfeldspieler musste das Training am Donnerstag nach einem Schlag auf den linken Oberschenkel nach rund 70 Minuten abbrechen.

“Chris ist auf dem Weg zum Arzt. Ich weiß noch nicht, ob sein Einsatz am Samstag in Gefahr ist”, erklärte Trainer Hecking. Für Kramer wäre es bereits die dritte Verletzung der noch jungen Saison. Beim 2:0-Heimsieg über den VfB Stuttgart hatte sich der gebürtige Solinger einen Nasenbeinbruch zugezogen und musste zur Halbzeit vorsichtshalber vom Feld. Beim 2:2 wenige Tage zuvor in Leipzig hatte Kramer einen unbeachtsichtigten Gesichtstritt von Naby Keita einstecken müssen, der dafür auch die Rote Karte sah.

Sollte Kramers angeschlagener Oberschenkel am Samstag gegen seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen keinen Einsatz zulassen, wäre das vermutlich die nächste Chance für Gladbachs Jungspund Mickael Cuisance. Der 18-jährige Franzose feierte beim 2:1 über Hannover sein Startdebüt in Gladbach, wurde von Trainer Hecking dazu bereits dreimal eingewechselt. Zuletzt beim 2:0-Auswärtssieg in Bremen. Gegen Werder hatte der Trainer auf die stabilere Variante im defensiven Mittelfeld mit Kramer und dem Schweizer Denis Zakaria gesetzt.

“Allein dass wir über Mickael sprechen, spricht doch schon für den Jungen”, sagt Trainer Hecking, “mit Jonas Hofmann ist aber auch noch ein weiterer Spieler bei mir im Fokus.” Der ehemalige Dortmunder hat schon ersatzweise im defensiven Mittelfeld agiert, ist aber eigentlich besser offensiv aufgehoben.

Samstagsgegner Leverkusen hat in vier Auswärtsspielen der Saison nur einen Pluspunkt geholt - beim 1:1 auf Schalke. Trainer Heiko Herrlich konnte die Offensive mit dem Argentinier Lucas Alario in der Transferperiode verstärken. Der 25-jährige Angreifer von River Plate Buenos Aires hat in seinen drei Pflichtspielen für Leverkusen in der Bundesliga bereits zweimal getroffen. Borussias Innenverteidiger Jannik Vestergaard und Matthias Ginter sollten also gewarnt sein.