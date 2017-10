Der SC Hassel reist mit Verletztungssorgen zur U21 des SC Paderborn. Dort steigt am Sonntag (15 Uhr) das Kellerduell der Oberliga Westfalen.

Mit nur drei Punkten aus zehn Spielen steht der SC Hassel (17.) am Tabellenende. Sieben Zähler (plus das miese Torverhältnis) sind es bereits zum rettenden Ufer. Bisher gab es für den Verein von Trainer Sascha Erbe nur einen Sieg - am achten Spieltag gegen Lippstadt. Am kommenden Spieltag geht es zum direkten Abstiegs-Konkurrenten der U21 des SC Paderborn (16.).

Auf dem Rasenplatz des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrums (Platz 4) steigt am Sonntag um 15 Uhr das Duell im Abstiegskampf. "Die kleinen Fehler müssen wir ausbessern. Unser Ziel ist der Klassenerhalt", betonte Erbe.

In der vergangen Saison belegte Hassel noch den neunten Platz in der Abschlusstabelle. Anschließend verließen viele Spieler den Verein. Als neuer Trainer steht Erbe vor der Herausforderung eine komplett neue Mannschaft aufzubauen. "Es wurden 23 Spieler verpflichtet. Nach dem Umbruch braucht das junge Team auch die nötige Zeit", sagte der Trainer.

Über einen drohenden Abstieg macht er sich keine Gedanken. Trotz Umbruch, trotz Fehlstart. Seine Ansage: "Der Blick geht nach vorne und die Saison ist noch lange."

Personelles Problem: Neuzugang Paul Stieber wird Hassel im wichtigen Kellerduell fehlen. Er zog sich einen Haarriss im Fuß zu. Wie lange der vom FC Schalke verpflichtete Mittelfeldspieler ausfallen wird ist offen. Außerdem fällt auch Abwehrspieler Tolgahan Capakli aus. Die Einsätze von Nico Göer und Kadir Gökyar sind fraglich.

Bis zum Winter muss nun das Ziel sein, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen so gering wie möglich zu halten. Und dann soll nachgelegt werden. Nach dem Rückzug des TSV Marl-Hüls aus der Oberliga könnten einige Spieler aus der zurückgezogenen Mannschaft angesprochen werden. Die Planungen laufen hier bereits...