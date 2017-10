Zweiter Sieg im dritten Spiel. Borussia Dortmunds U19 setzt sich gegen Nikosia mit 2:0 durch. Die Tore erzielen zwei Jungprofis.

Die U19 von Borussia Dortmund hat in der UEFA Youth League einen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann siegte bei APOEL Nikosia am Dienstagnachmittag mit 2:0 (0:0). Die Tore für den BVB erzielten die beiden Jungprofis Jacob Bruun Larsen (83.) und Jadon Sancho (90.). Sancho war erst am Vortag von der U17-Weltmeisterschaft aus Indien zurückgekehrt, wo er in der Vorrunde zu überzeugen wusste. Diese gute Form hat er offensichtlich mit zum BVB gebracht.

Dortmunds U19 hat in der Gruppe H aus den ersten drei Spielen sechs Punkte gesammelt und sich damit eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Das nächste Spiel steht für die Borussen am 1. November um 18 Uhr an. Dann ist Nikosia in Dortmund zu Gast.