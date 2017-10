Lüner SV und der FC Iserlohn teilten sich an diesem Spieltag die Punkte.

Das Match endete mit einem 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war FC Iserlohn mitnichten. Iserlohn kam gegen Lünen zu einem achtbaren Remis.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim LSV Josch, Reis und Pfennigstorf für Fischer, Gül und Bozlar aufliefen, starteten beim FCI Lötters und Wilmanns statt Deppe und Meckel.

187 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Lüner SV schlägt – bejubelten in der 27. Minute den Treffer von Alihan Kurgan zum 1:0. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Kingsley Kanayo Nweke bereits wenig später besorgte (32.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Aboubakar Fofana für Lünen zur Führung (45.). Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Beim FC Iserlohn kam zu Beginn der zweiten Hälfte Dominik Deppe für Sahin Yildirim in die Partie. Kurz vor Ultimo war noch Yannik Marks zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (84.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Lukas Sauer (Bergkamen) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Das Remis bringt den LSV in der Tabelle voran. Die Lüner liegt nun auf Rang sieben. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Lüner SV, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Iserlohn in die Abstiegszone auf Platz 14. Auf den FCI passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Iserlohner bereits 30 Gegentreffer hinnehmen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der FC Iserlohn deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Iserlohn in diesem Ranking auf. Der FCI kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sechs zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Am nächsten Sonntag reist Lünen zu YEG Hassel, zeitgleich empfängt der FC Iserlohn den DJK TuS Hordel.