Cronenberger SC war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Während der Cronenberger SC in der Startaufstellung auf Kontinuität setzte, nahm der TV Jahn Hiesfeld Veränderungen vor und schickte Spors, Riebling und Zwikirsch für Gataric, Wichert und Schirru auf den Platz. Kevin Menke glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Hiesfeld (3./32.). Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. In der Halbzeit nahm Cronenberg gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Pascal Glittenberg und Ans Al Khalil für Maximilian Eisenbach und Oguzhan Ulusoy auf dem Platz. Der Jahn konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim Gast. Lennart Laader ersetzte Nico Klaß, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Gleich nach dem Wiederanpfiff (47.) erhöhte Danijel Gataric den Spielstand zugunsten des TV Jahn Hiesfeld. Die letzten Zweifel der 100 Zuschauer am Sieg von Hiesfeld waren ausgeräumt, als Kevin-Dean Krystofiak in der 66. Minute das 4:0 schoss. Dem CSC kam kurz vor dem Ende durch Glittenberg zum Ehrentreffer (90.). Letztlich fuhr der Jahn einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Der Hiesfelder gewann klar gegen den Cronenberger SC.

In der Defensivabteilung von Cronenberg knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Offensive des Gastgebers strahlt insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Cronenberger bis jetzt erst 13 Treffer zutage förderte. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim CSC etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Cronenberger SC. Cronenberg musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der CSC insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch die drei Punkte verbessert sich der TV Jahn Hiesfeld im Tableau auf die siebte Position. In den letzten fünf Spielen war für Hiesfeld noch Luft nach oben. Acht von 15 möglichen Zählern sammelte die Dinslakener ein. Nächster Prüfstein für den Cronenberger SC ist der ETB SW Essen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Der Jahn misst sich zur selben Zeit mit TuRU Düsseldorf.