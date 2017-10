Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen ASC 09 Dortmund und Arminia Bielefeld 2 vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Arminia Bielefeld 2 zog sich gegen Dortmund achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Die Arminia 2 startete mit zwei Änderungen in diese Partie. Für Cingöz und Jaddoua liefen diesmal Putaro und Kasumovic auf. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Michael Seifert das Spielfeld in der 73. Minute für Silas Lennertz verließ. Schließlich pfiff Tim Zahnhausen das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.

Der ASC bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der DSC 2 in der Tabelle auf Platz zehn. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Gast, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Als Nächstes steht für ASC 09 Dortmund eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den FC Gütersloh. Arminia Bielefeld 2 empfängt parallel TuS Ennepetal.