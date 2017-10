Rot Weiss Ahlen hat am Sonntag den rund 550 Zuschauern im Wersestadion ein richtig verrücktes Fußballspiel geboten. Daran beteiligt war auch Gegner FC Brünninghausen.

Als Schiedsrichter Felix Weller abpfiff, stand es 5:4 für die Hausherren. Held des Neun-Tore-Wahnsinns war Cihan Yilmaz. Der Kapitän der Ahlener erzielte gleich drei Treffer. Dabei hatten er und seine Kollegen einen echten Knockout einstecken müssen.

4:1 stand es in der 47. Minute für Yilmaz und Co., bis Brünninghausen binnen von zwölf Minuten das Ergebnis egalisierte und zum 4:4 ausglich. 13 Minuten vor Schluss beendete Yilmaz per Foulelfmeter das Torfestival zugunsten der Münsterländer.

Trainer Erhan Albayrak war nach dem Spiel stolz auf seine Mannschaft: "Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Team nach dem 4:4 wieder zurückschlägt. Aber meine Jungs haben Charakter, das haben sie eindrucksvoll bewiesen. Das macht mich als Trainer stolz". Der Ex-Profi fügt hinzu: "Normalerweise gewinnt ein Trainer lieber 1:0 als 5:4. Aber an diesem tag ist mir das wurscht. Das war eine tolle Werbung für den Fußball, für Rot Weiss Ahlen. Respekt aber auch an den FC Brünninghausen. Der Gegner hat mit dafür gesorgt, dass die Leute im Stadion begeistert den Heimweg angetreten sind."

Nach vier Siegen in den letzten fünf Spielen hat sich der Regionalliga-Absteiger an die Aufstiegsränge herangearbeitet. Nur noch fünf Punkte beträgt der Abstand des aktuellen Tabellen-Siebten Ahlen auf den zweiten Aufstiegsrang, den der ASC Dortmund innehat. "Das ist schön. Aber, ich warne: Vor wenigen Wochen mussten wir noch nach unten schauen, jetzt dürfen wir nach oben gucken. Davon halte ich nicht viel. Wir müssen wieder mit diesem Charakter in das nächste Spiel gehen und dann wird der Lohn irgendwann von alleine kommen."

Am kommenden Sonntag kommt es dann zum Showdown mit dem FC Schalke 04 II. Albayrak: "Gegen Brünninghausen waren um die 550 Zuschauer da. Die werden bestimmt wieder gekommen. Ich hoffe, dass jeder dieser Besucher einen weiteren Fan mitbringt und wir gegen Schalke eine richtig tolle Kulisse haben werden. Das hat sich die Mannschaft aufgrund der letzten Wochen verdient."