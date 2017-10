Die U19 des VfL Bochum schlug am Sonntagvormittag in der A-Junioren-Bundesliga den MSV Duisburg mit 5:0 (2:0).

VfL-Offensivspieler Sergio Gucciardo (18) war dabei der alles überragende Mann auf dem Platz. Der VfL Bochum bleibt in der A-Junioren-Bundesliga weiterhin ungeschlagen und ist Tabellenführer.

Dabei standen die Vorzeichen des VfL nicht besonders gut. Durch die Trainerentlassung von Ismail Atalan bei den Profis wurde der bisherige U19-Trainer Jens Rasiejewski befördert. Dimitrios Grammozis, bisher Co-Trainer unter Rasiejewski, übernahm und war auf Anhieb erfolgreich.

Seine Mannschaft war super auf den Gegner eingestellt und dominierte die gesamte Partie. Diese Einschätzung teilte auch MSV-Trainer Enis Vural (32): „Die erste Halbzeit war von uns okay. Wir haben wenig zu gelassen und bekommen mit der ersten Chance von Bochum das 1:0 und nach einem Standard auch noch das 2:0. Wir wussten das Bochum mehr vom Spiel haben würde, aber ich fand, dass wir defensiv gut standen.“ Auch Grammozis sah die erste Hälfte so: „Meine Jungs haben einige Zeit gebracht, um in Spiel hinein zu kommen, aber nach dem ersten Tor ist die Barriere gefallen und weitere Torchancen wurden erspielt.“

In den zweiten 45 Minuten gab sich der MSV dann komplett auf und hatte keine Chance mehr gegen völlig überlegene Bochumer, die bewiesen, warum sie in dieser Saison noch ungeschlagen sind: Eine kompakte Defensive um U19-Nationalspieler Tom Baack und eine Offensive, in der Sergio Gucciardo für viel Furore sorgte. Der Top-Torjäger der Bochumer markierte zwei Treffer und steht damit auf Platz fünf in der Torschützenliste der U19-Bundesliga West. Insgesamt sieben Treffer hat er bisher gemacht. Sein neuer Cheftrainer hatte aber nicht nur Lob für den 18-Jährigen übrig. „Sergio ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Das hat er wieder bewiesen“, sagte Grammozis und ergänzte: „Er muss natürlich noch ein bisschen mehr an seinem Passspiel arbeiten. Da hat er ab und zu ein paar Passfehler drin. Im Großen und Ganzen, wenn er so trifft und Tore vorbereitet, dann können wir alle zufrieden sein.“

Dass Gucciardo sich nicht auf seiner Leistung ausruht, kann er nächste Woche mit seiner Mannschaft gegen den 1.FC Köln unter Beweis stellen. Ob VfL-Trainer Grammozis dabei auf Furkan Sagman, der nach einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden musste, zurückgreifen kann bleibt fraglich. „Wie es aussieht, hat er sich im Leistenbereich gezerrt. Wir müssen die Diagnose vom Arzt abwarten“, sagte der Interimstrainer nachdenklich. Außerdem fraglich ist Ulrich Bapoh, der an einer Mandelentzündung leidet.

Der MSV Duisburg dagegen will am kommenden Spieltag die 0:5-Niederlage vergessen zu machen. Im Heimspiel trifft die Vural-Elf auf den SC Paderborn. „Das Spiel fängt zum Glück bei 0:0 an. Da haben wir eine neue Chance uns zu beweisen“, sagte der 32-Jährige.