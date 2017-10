Fortuna Köln sammelte mit dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder der u19-Bundesliga.

Bei Köln standen diesmal Cicek, Sürül, Jemili, Akcakaya und Maletzki statt D'ascenzi Abrao, Neumann, Tasli, Bamidele und Spellerberg auf dem Platz. Auch Mönchengladbach veränderte die Startelf und schickte Ndombaxi, Abu-Alfa und Hiepen für Bayrakli, Aydin und Tiawa Tata auf das Feld.

Hasan Akcakaya schoss in der 33. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für die Fortuna. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Marius Ulbrich die Akteure in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Kay Maletzki von Fortuna Köln den Platz. Für ihn spielte Jonas Spellerberg weiter (53.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Akcakaya, der das 2:0 aus Sicht des Gastgebers perfekt machte (88.). Letztlich nahm die Borussia im Kellerduell bei Köln eine bittere Niederlage hin.

Das bisherige Schlusslicht, die Fortuna, verbessert sich durch den Erfolg auf Position 13. Der Aufsteiger beendet die Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Die Fortunen fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Nach acht Spieltagen hat Borussia Mönchengladbach die rote Laterne inne. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst sechs geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nachdem in den letzten acht Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte der Tabellenletzte im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang 14. Die Fohlen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sechs zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Fortuna Köln tritt kommenden Sonntag um 12:00 Uhr bei Arminia Klosterhardt an. Bereits einen Tag vorher reist Mönchengladbach zu Arminia Bielefeld.