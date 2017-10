Ein einseitiges Torfestival lieferten Bayer 04 Leverkusen und die SG Unterrath mit dem Endstand von 7:1.

Leverkusen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim Gastgeber Ueing und Fesenmeyer für Lotka und Giersiefer aufliefen, starteten bei Unterrath Restle, Pfleging und Panait statt Winkelmann, Glowacki und Arnold.

Die 200 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Marco Ferdinand Wolf brachte Bayer 04 bereits in der zweiten Minute in Front. Die Leverkusener machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Christopher Gavin Scott (6.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Hans-Alexandre Anapak-Baka in der 20. Minute. Gleich drei Wechsel nahm die SG Unterrath in der 41. Minute vor. Maximilian Restle, Pamir Hemat und Patric-Dominic Panait verließen das Feld für Mahmut Karaca, Paul Wilhelm Winkelmann und Onurcan Baysal. Mit einer deutlichen Führung von Bayer 04 Leverkusen ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Abdul Moursalim Fesenmeyer von Leverkusen den Platz. Für ihn spielte Tim-Luis Giersiefer weiter (53.). Giersiefer (58.), Anapak-Baka (63.) und Kevin Vangu Phambu Bukusu (66.) bauten die komfortable Führung von Bayer 04 weiter aus. Karaca erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer für Unterrath. Scott besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für Bayer 04 Leverkusen (80.). Mit dem Spielende fuhr die Bayer-Elf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die SG Unterrath klar, dass gegen Leverkusen heute kein Kraut gewachsen war.

Trotz des Sieges fällt Bayer 04 in der Tabelle auf Platz vier. Prunkstück von Bayer 04 Leverkusen ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst vier Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Werkself bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Leverkusen fünf Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Unterrath hat auch nach der Pleite die neunte Tabellenposition inne. 7:26 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der Aufsteiger musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Unterrather insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 18 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Bayer 04 eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei der SG Unterrath nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin. Bayer 04 Leverkusen tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 25.10.2017, bei Borussia Dortmund an. Auf heimischem Terrain empfängt Unterrath im nächsten Match den MSV Duisburg.